В Італії виступили за участь РФ та Китаю у Саміті. Але без рішень щодо капітуляції України

В Італії підкреслили, що має відбутися діалог про мирну угоду, а не капітуляцію

Антоніо Таяні (Фото: сторінка X політика)

Італія виступає за те, щоб представники Росії та Китаю взяли участь у Саміті миру. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє RAI.

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Дипломат наголосив, що Італія не веде війни з Росією та виступає за мирну конференцію, на якій буде можливий діалог про припинення війни.

"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка. Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням – капітуляція чи поразка України, – бо інакше це не було б мирною угодою", – сказав Таяні.