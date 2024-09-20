В Італії виступили за участь РФ та Китаю у Саміті. Але без рішень щодо капітуляції України
Італія виступає за те, щоб представники Росії та Китаю взяли участь у Саміті миру. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє RAI.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Дипломат наголосив, що Італія не веде війни з Росією та виступає за мирну конференцію, на якій буде можливий діалог про припинення війни.
"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка. Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням – капітуляція чи поразка України, – бо інакше це не було б мирною угодою", – сказав Таяні.
- За присутність росіян на Саміті миру виступає і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що "настав момент" обговорити завершення війни.
- Глава ВП Андрій Єрмак заявляв, що Китай – "великий гравець". І участь країни у мирному Саміті важлива для України.
- Президент Зеленський вважає, що без Росії на Саміті миру не вдасться досягти реальних результатів.
- У МЗС також наголосили, що Росія має "вести переговори доброчесно" на Саміті миру.