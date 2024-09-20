В Италии выступили за участие РФ и Китая в Саммите. Но без решений о капитуляции Украины
Италия выступает за то, чтобы представители России и Китая приняли участие в Саммите мира. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает RAI.
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Дипломат подчеркнул, что Италия не ведет войны с Россией и выступает за мирную конференцию, на которой будет возможен диалог о прекращении войны.
"Я за мирную конференцию, в которой, как сказал сам Зеленский, должны участвовать Российская Федерация, а также Китайская Народная Республика. Однако я считаю, что Россия должна прийти на конференцию не с решением – капитуляция или поражение Украины, – потому что иначе это не было бы мирным соглашением", — сказал Таяни.
- За присутствие россиян на Саммите мира выступает и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что "настал момент" обсудить завершение войны.
- Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Китай – "большой игрок". И участие страны в мирном Саммите важно для Украины.
- Президент Зеленский считает, что без России на Саммите мира не получится добиться реальных результатов.
- В МИД также подчеркнули, что Россия должна "вести переговоры добропорядочно" на Саммите мира.