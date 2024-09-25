Politico: Індія – ідеальний посередник для України у переговорах з Росією
Україна покладає надії на Індію у процесі переговорів з Росією, зокрема на прем'єр-міністра країни Нарендру Моді. Про це Politico повідомив високопосадовець, який побажав залишитися анонімним.
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Чиновник повідомив, що Індія є для Києва "великою надією" на досягнення мирної угоди та "ідеальним посередником" у відносинах із Кремлем. Він зазначив, що під час літніх переговорів з Києвом Моді дав ясно зрозуміти, що Україні доведеться "піти на компроміс" у деяких питаннях, але про передавання територій Росії для завершення війни йтися не може.
Як повідомив чиновник, українська сторона вважає, що за короткий час Моді вдалося досягти "великих успіхів" у цьому питанні.
"Я можу сказати, що Індія — надійний партнер для України, і це глобальна сила, яка може впливати на динаміку та перебіг подій у світі. І ми хочемо бачити участь Індії у процесі формули миру, оскільки Індія може змінити ситуацію", — сказав у коментарі Politico речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
- 27 серпня аналітик повідомив, що Індія не хоче бути посередником між Україною та Росією.
- 11 вересня український посол в Індії заявив, що українська сторона хоче, щоб Індія переконала Путіна сісти за стіл переговорів.
- 12 вересня радник прем'єра Моді пообіцяв Путіну розповісти про закриту зустріч прем'єра із Зеленським.
- 25 вересня у МЗС Індії заявили, що у них немає плану миру щодо війни Росії проти України.
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