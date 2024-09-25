Politico: Индия – идеальный посредник для Украины в переговорах с Россией
Украина возлагает надежды на Индию в процессе переговоров с Россией, в частности, на премьер-министра страны Нарендру Моди. Об этом Politico сообщил высокопоставленный украинский чиновник, который пожелал остаться анонимным.
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Чиновник сообщил, что Индия является для Киева "большой надеждой" на достижение мирного соглашения и "идеальным посредником" в отношениях с Кремлем. Он отметил, что в ходе летних переговоров с Киевом Моди дал ясно понять, что Украине придется "пойти на компромисс" в некоторых вопросах, но о передаче территорий России для завершения войны речи быть не может.
Как сообщил чиновник, украинская сторона считает, что за короткое время Моди удалось добиться "больших успехов" в этом вопросе.
"Я могу сказать, что Индия — надежный партнер для Украины, и это глобальная сила, которая может влиять на динамику и ход событий в мире. И мы хотим видеть участие Индии в процессе формулы мира, поскольку Индия может изменить ситуацию", — сказал в комментарии Politico спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
- 27 августа аналитик сообщил, что Индия не хочет быть посредником между Украиной и Россией.
- 11сентября украинский посол в Индии заявил, что украинская сторона хочет, чтобы Индия убедила Путина сесть за стол переговоров.
- 12 сентября советник премьера Моди пообещал Путину рассказать о закрытой встрече премьера с Зеленским.
- 25 сентября в МИД Индии заявили, что у них нет плана мира по войне России против Украины.
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