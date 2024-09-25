Глава МИД Индии: У нас нет мирного плана, но мы общаемся как с Киевом, так и с Москвой

Субраманьям Джайшанкар заявил, что в мире не так много стран, готовых вести диалог с обеими странами

Субраманьям Джайшанкар (Фото: ЕРА/TOMOHIRO OHSUMI)

У Индии нет так называемого мирного плана для Украины, но она постоянно общается с Киевом и Москвой, передавая информацию от одной стороны к другой. Об этом в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, передает издание The Hindu.

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"Это своего рода эксперимент, которым мы занимаемся. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", – сказал он.

Джайшанкар сообщил, что Индия делится с Киевом разговорами, которые она вела с Москвой и наоборот.

"Мне кажется, что обе стороны ценят это", – отметил министр. По его словам, в мире не так много стран и лидеров, желающих или возможность взаимодействовать как с Украиной, так и с Россией.

Утром 23 августа президент Индаи Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. Стороны подписали четыре документа о сотрудничестве в культуре, медицине, аграрной сфере и гуманитарных отношениях.

Зеленский и Моди сделали совместное заявление по итогам переговоров в Киеве 23 августа. В документе говорится, в частности, об укреплении политических отношений, обеспечении мира и оборонном сотрудничестве.

Зеленский считает, что Индия может повлиять на окончание войны, если откажется от покупки нефти из России. Украина готова работать с Индией, но на сегодняшний день нет ответа, как это сделать, рассказал глава государства.

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