Четыре документа о сотрудничестве Индии и Украины: Офис президента показал полный текст
Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве в культуре, медицине, аграрной сфере и гуманитарных отношениях. Полный текст опубликовала пресс-служба Офиса президента.
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Культурное сотрудничество
Программа культурного обмена на 2024-2028 годы будет способствовать налаживанию связей между украинскими и индийскими художественными коллективами, а также проведению совместных мероприятий.
Сотрудничество в фармацевтическом секторе
Подписанный меморандум между Украиной и Индией направлен на обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, предотвращение обращения фальсифицированных препаратов и развитие фармацевтического сотрудничества.
Сотрудничество в гуманитарной сфере
Меморандум между Украиной и Индией относительно индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации высокоэффективных проектов развития общин предусматривает расширение экономического и технического сотрудничества между странами и создает рамочные условия для предоставления нашему государству помощи для осуществления проектов, в частности связанніх с реконструкцией и восстановлением.
Сотрудничество в области сельского хозяйства и пищевой промышленности
Украина и Индия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с целью улучшения рыночных условий и национальной продовольственной безопасности.
- Утром 23 августа 2024 года премьер Индии Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.
- Индийский премьер Моди и Зеленский положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога "Дети" в Киеве и почтили память погибших в результате российской агрессии украинских детей минутой молчания.
- Зеленский и Моди сделали совместное заявление по итогам переговоров в Киеве 23 августа. В документе говорится, в частности, об укреплении политических отношений, обеспечении мира и оборонном сотрудничестве.
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