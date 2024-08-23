Ермак: Премьер Индии согласился посетить Украину из-за российского удара по "Охматдету"

Спустя сутки после российского ракетного удара по больнице лидер Индии определился с датой визита в Украину

Охматдет (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Премьер индии Нарендра Моди согласился посетить Украину после того, как российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

По словам Ермака, сразу после этого он позвонил советнику по национальной безопасности Индии и рассказал о российском терроре.

"Я откровенно и открыто ему рассказал, что произошло, что это была спланированная атака против нашего "Охматдета", что это теракт, а Россия – государство-агрессор, и что Зеленский правильно сделал, что послал этот месседж", – рассказал руководитель ОП.

Ермак добавил, что через сутки после этого разговора Киев получил подтверждение, что Моди определился с датой визита в Украину, а его команда приступила к подготовке.

Утром 23 августа 2024 года Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Индийский премьер Моди и Зеленский положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога "Дети" в Киеве и почтили память погибших в результате российской агрессии украинских детей минутой молчания.

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