Єрмак: Прем'єр Індії погодився відвідати Україну через російський удар по "Охматдиту"

Через добу після російського ракетного удару по лікарні лідер Індії визначився з датою візиту до України

Охматдит (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Прем'єр індії Нарендра Моді погодився відвідати Україну після того, як російські окупаційні війська завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.

За словами Єрмака, одразу після цього він зателефонував раднику з національної безпеки Індії та розповів про російський терор.

"Я відверто та відкрито йому розповів, що відбулося, що це була спланована атака проти нашого "Охматдиту", що це теракт, а Росія – держава-агресор, і що Зеленський правильно зробив, що надіслав цей меседж", – розповів керівник ОП.

Єрмак додав, що через добу після цієї розмови Київ отримав підтвердження, що Моді визначився з датою візиту до України, а його команда розпочала підготовку.

Вранці 23 серпня 2024 року Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Індійський прем'єр Моді та Зеленський поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу "Діти" в Києві та вшанували пам'ять загиблих унаслідок російської агресії українських дітей хвилиною мовчання.

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