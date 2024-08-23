Чотири документи про співпрацю Індії та України: Офіс президента надав повний текст

Україна та Індія 23 серпня підписали чотири документи про співпрацю між країнами. Цього дня індійський прем'єр Моді перебуває з візитом у Києві

Фото: Офіс президента

Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю у культурі, медицині, аграрній сфері та гуманітарних відносинах. Повний текст опублікувала пресслужба Офісу президента.

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Культурна співпраця

Програма культурного обміну на 2024-2028 роки сприятиме налагодженню зв’язків між українськими та індійськими мистецькими колективами, а також проведенню спільних заходів.

Співпраця у фармацевтичному секторі

Підписаний меморандум між Україною та Індією спрямований на забезпечення якості та безпеки лікарських засобів, запобігання обігу фальсифікованих препаратів та розвиток фармацевтичної співпраці.

Співпраця у гуманітарній сфері

Меморандум між Україною та Індією щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад передбачає розширення економічної й технічної співпраці між країнами та створює рамкові умови для надання нашій державі допомоги для втілення проєктів, зокрема щодо відбудови та відновлення.

Співпраця в галузях сільського господарства та харчової промисловості

Україна та Індія підписали угоду для зміцнення співпраці в сільському господарстві та харчовій промисловості, з метою покращення ринкових умов і національної продовольчої безпеки.

Вранці 23 серпня 2024 року індійський прем'єр Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Індійський прем'єр Моді та Зеленський поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу "Діти" в Києві та вшанували пам'ять загиблих унаслідок російської агресії українських дітей хвилиною мовчання.

Зеленський та Моді зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Києві 23 серпня. У документі йдеться, зокрема, про зміцнення політичних відносин, забезпечення миру та оборонне співробітництво.

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