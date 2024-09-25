Глава МЗС Індії: У нас немає мирного плану, але ми спілкуємось як з Києвом, так і Москвою
Індія не має так званого мирного плану для України, але вона постійно спілкується з Києвом та Москвою, передаючи інформацію від однієї сторони до іншої. Про це у Нью-Йорку заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, передає видання The Hindu.
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"Це свого роду експеримент, яким ми займаємося. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану", – сказав він.
Джайшанкар повідомив, що Індія ділиться з Києвом розмовами, які вона вела з Москвою і навпаки.
"Мені здається, що обидві сторони цінують це", – зазначив міністр. За його словами, у світі не так багато країн і лідерів, які мають бажання або можливість взаємодіяти як з Україною, так і з Росією.
- Вранці 23 серпня президент Індії Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України. Сторони підписали чотири документи про співпрацю у культурі, медицині, аграрній сфері та гуманітарних відносинах.
- Зеленський та Моді зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Києві 23 серпня. У документі йдеться, зокрема, про зміцнення політичних відносин, забезпечення миру та оборонне співробітництво.
- Зеленський вважає, що Індія може вплинути на закінчення війни, якщо відмовиться від купівлі нафти з Росії. Україна готова працювати з Індією, але на сьогодні немає відповіді, як це зробити, розповів голова держави.
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