Глава МЗС Індії: У нас немає мирного плану, але ми спілкуємось як з Києвом, так і Москвою

Субраманьям Джайшанкар заявив, що у світі не так багато країн, які готові вести діалог з обома країнами

Субраманьям Джайшанкар (Фото: ЕРА/TOMOHIRO OHSUMI)

Індія не має так званого мирного плану для України, але вона постійно спілкується з Києвом та Москвою, передаючи інформацію від однієї сторони до іншої. Про це у Нью-Йорку заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, передає видання The Hindu.

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"Це свого роду експеримент, яким ми займаємося. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану", – сказав він.

Джайшанкар повідомив, що Індія ділиться з Києвом розмовами, які вона вела з Москвою і навпаки.

"Мені здається, що обидві сторони цінують це", – зазначив міністр. За його словами, у світі не так багато країн і лідерів, які мають бажання або можливість взаємодіяти як з Україною, так і з Росією.

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