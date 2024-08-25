Зеленський: Індія може вплинути на закінчення війни, якщо припинить купувати російську нафту

"Якщо нафту не купуватиме Індія, реально у них [росіян] будуть великі проблеми, прямо дуже великі", – заявив президент

Нарендра Моді та Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Індія може вплинути на закінчення війни, якщо відмовиться від купівлі нафти з Росії, вважає президент Володимир Зеленський. Україна готова працювати з Індією, але на сьогодні немає відповіді, як саме це зробити, розповів голова держави у спілкуванні з індійськими медіа.

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За його словами, якщо Індія зупинить імпорт нафти, то диктатор Володимир Путін постане перед "величезними викликами".

Україна розуміє, які гроші РФ заробляє за угоди з Індією, і хоче зробити "все можливе для того, щоб це зупинити", додав президент.

"Але, звичайно, ми не можемо на вас тиснути. Ви незалежна країна, це ваш уряд. Ми нічого не можемо зробити незаконного", – визнав Зеленський.

Тому президент попросив прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді "подумати" над припиненням імпорту нафти з РФ, і Україна готова працювати з країною щодо цього.

Водночас голова держави визнав, що не має на сьогодні відповіді, як саме закінчити торгівлю нафтою між Індією та РФ.

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У березні Державний департамент США заявив, що, на їхню думку, Індія може вплинути на РФ для припинення війни. Зеленський вважає, що в цій заяві йшлося саме про торгівлю нафтою.

"Тому що [через купівлю нафти] повертаються мільярди в Росію. Адже якщо нафту не купуватиме Індія, реально у них [росіян] будуть великі проблеми, прямо дуже великі", – заявив президент.

Він зауважив, що під час війни між Індією та Росією укладено рекордні контракти щодо нафти, і припинення такої торгівлі зупинило б Путіна, оскільки той боїться втратити економіку.

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Зеленський зазначив, що якщо РФ не продаватиме газ, нафту та інші ресурси, то у Путіна виникнуть "великі проблеми" з пенсіями та заробітними платами для росіян.

Країни, які відмовляться від імпорту з РФ, допоможуть всьому світові, оскільки російська економіка побудована на енергоресурсах та орієнтована на експорт, пояснив президент.

"Індія – це велика впливова країна, не тільки у світі, але й також серед кола дуже скептичних країн. Якщо ми змінимо ставлення Індії до цієї війни й до Росії, ми зупинимо війну. Тому що Путін прагнутиме її зупинити", – підсумував голова держави.

У липні Індія обігнала Китай як найбільшого у світі імпортера російської нафти – частка в загальному обсязі індійського імпорту склала рекордні 44%, збільшившись до 2,07 млн барелів на добу.

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