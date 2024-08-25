Зеленський назвав умову, за якою Індія може прийняти Саміт миру: Потрібно підписати перше комюніке

Нарендра Моді та Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський "абсолютно підтримує" проведення другого Глобального саміту миру в Індії, але це неможливо, поки та не доєдналася до спільного комюніке попередньої такої зустрічі. Сторони не тиснуть одна на одну у цьому питанні, розповів він у спілкуванні з індійськими медіа.

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"Я дійсно вважаю, що другий саміт миру повинен бути в одній з країн бажано Глобального Півдня, і ми дуже відкриті. І я вам скажу: є країни, такі як Саудівська Аравія і Катар, і такі країни, як Туреччина (Швейцарія також, але це інший напрямок, але тим не менш), з якими ведемо перемовини щодо другого Саміту миру", – заявив він.

Президент "абсолютно підтримує" проведення Глобального саміту миру в Індії – і повідомив про це прем'єр-міністру Нарендрі Моді.

Проте Україна не зможе провести Саміт миру в країні, котра не доєдналася до комюніке першого Саміту – і це стосується не тільки Індії, а й будь-якої держави, яка б позитивно ставилася до прийняття міжнародного заходу, пояснив Зеленський.

Водночас він зауважив, що в цьому питанні "ніхто ні на кого не тисне", але такий підхід є логічним.

Спільне комюніке першого Саміту миру у Швейцарії є відкритим до підписання.

Вранці 23 серпня 2024 року індійський прем'єр Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю у культурі, медицині, аграрній сфері та гуманітарних відносинах.

Зеленський та Моді зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Києві 23 серпня. У документі йдеться, зокрема, про зміцнення політичних відносин, забезпечення миру та оборонне співробітництво.

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