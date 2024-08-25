Зеленский об условии, чтобы Индия приняла Саммит мира: Присоединение к первому коммюнике

Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Президент Владимир Зеленский "абсолютно поддерживает" проведение второго Глобального саммита мира в Индии, но это невозможно, пока та не присоединилась к общему коммюнике предыдущей такой встречи. Стороны не давят друг на друга в этом вопросе, рассказал он в общении с индийскими медиа.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Я действительно считаю, что второй саммит мира должен быть в одной из стран желательно Глобального Юга, и мы очень открыты. И я вам скажу: есть страны, такие как Саудовская Аравия и Катар, и такие страны как Турция (Швейцария тоже, но это другое направление, но тем не менее), с которыми ведем переговоры по второму Саммиту мира", – заявил он.

Президент "абсолютно поддерживает" проведение Глобального саммита мира в Индии – и сообщил об этом премьер-министру Нарендре Моди.

Однако Украина не сможет провести Саммит мира в стране, не присоединившейся к коммюнике первого Саммита – и это касается не только Индии, но и любого государства, которое положительно относилось бы к принятию международного мероприятия, пояснил Зеленский.

В то же время он отметил, что в этом вопросе "никто ни на кого не давит", но такой подход является логичным.

Совместное коммюнике первого Саммита мира в Швейцарии открыто к подписанию.

Утром 23 августа 2024 года индийский премьер Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве в культуре, медицине, аграрной сфере и гуманитарных отношениях.

Зеленский и Моди сделали совместное заявление по итогам переговоров в Киеве 23 августа. В документе говорится, в частности, об укреплении политических отношений, обеспечении мира и оборонном сотрудничестве.

Читайте также: Ермак: Премьер Индии согласился посетить Украину из-за российского удара по "Охматдету"