Зеленский: Индия может повлиять на окончание войны, если перестанет покупать нефть из РФ

"Если нефть не будет покупать Индия, реально у них [россиян] будут большие проблемы, прямо очень большие", – заявил президент

Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Индия может повлиять на окончание войны, если откажется от покупки нефти из России, считает президент Владимир Зеленский. Украина готова работать с Индией, но на сегодняшний день нет ответа, как именно это сделать, рассказал глава государства в общении с индийскими медиа.

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По его словам, если Индия остановит импорт нефти, то диктатор Владимир Путин предстанет перед "огромными вызовами".

Украина понимает, какие деньги РФ зарабатывает за соглашения с Индией, и хочет сделать "все возможное для того, чтобы это остановить", добавил президент.

"Но, конечно, мы не можем на вас давить. Вы независимая страна, это ваше правительство. Мы ничего не можем сделать незаконного", – признал Зеленский.

Поэтому президент попросил премьер-министра Индии Нарендру Моди "подумать" над прекращением импорта нефти из РФ, и Украина готова работать со страной на этот счет.

В то же время глава государства признал, что у него на сегодня нет ответа, как именно закончить торговлю нефтью между Индией и РФ.

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В марте Государственный департамент США заявил, что, по их мнению, Индия может повлиять на РФ для прекращения войны. Зеленский считает, что в этом заявлении речь шла именно о торговле нефтью.

"Потому что [через покупку нефти] возвращаются миллиарды в Россию. Потому что если нефть не будет покупать Индия, реально у них [россиян] будут большие проблемы, прямо очень большие", – заявил президент.

Он отметил, что во время войны между Индией и Россией заключены рекордные контракты по нефти, и прекращение такой торговли остановило бы Путина, поскольку он боится потерять экономику.

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Зеленский отметил, что если РФ не будет продавать газ, нефть и другие ресурсы, то у Путина возникнут большие проблемы с пенсиями и заработными платами для россиян.

Страны, которые откажутся от импорта из РФ, помогут всему миру, потому что российская экономика построена на энергоресурсах и ориентирована на экспорт, пояснил президент.

"Индия – это большая влиятельная страна, не только в мире, но также среди круга очень скептических стран. Если мы изменим отношение Индии к этой войне и России, мы остановим войну. Потому что Путин будет стремиться ее остановить", – подытожил глава государства.

В июле Индия обогнала Китай как крупнейшего в мире импортера российской нефти – доля в общем объеме индийского импорта в июле составила рекордные 44%, увеличившись до 2,07 млн баррелей в сутки.

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