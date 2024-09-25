Нам нужен конец этой войны – Бербок назвала ключевые аспекты мирных переговоров с Россией

Глава МИД Германии отметила, что страна не успокоится, пока Путин не сядет за стол переговоров

Анналена Бербок на заседании ООН (Фото: страница в сети X)

Гарантии безопасности от союзников – это один из аспектов заключения мира в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, передает Der Spiegel.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мир означает, что существование Украины как свободного и независимого государства должно быть гарантировано. Это означает гарантии безопасности... Нам нужен конец этой войны", — заявила она.

Глава немецкого МИД сказала, что Германия благодарна союзникам за то, что все больше из них задумываются об окончании войны в Украине. При этом отметила, что невозможно смотреть на то, как Россия "разрушает оставшиеся части Украины", и подчеркнула, что Германия не будет "сидеть сложа руки" до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.

Также Бербок затронула тему депортации украинских детей в Россию и Беларусь и подчеркнула, что "не успокоится, пока дети не вернутся в свои семьи".

"Вы можете обмануть себя. Самый сильный человек в вашей стране может спрятаться за похищенными им детьми. Но вы не сможете обмануть мир", — обратилась она к постоянному представителю России при ООН Василию Небензе.

17 сентября Bloomberg сообщил, что некоторые союзники намерены в 2025 году посадить Украину и РФ за стол переговоров, чтобы закончить войну.

20 сентября глава МИД Италии заявил, что Китай и Россия должны участвовать в переговорах с Украиной. Но о капитуляции украинской стороны речи быть не может.

Индия – это идеальный посредник в переговорах с РФ для Украины, сообщило Politico 25 сентября.

Читайте также: Шольц считает – "настал момент", чтобы обсудить, как закончить войну как можно быстрее