Нам нужен конец этой войны – Бербок назвала ключевые аспекты мирных переговоров с Россией
Гарантии безопасности от союзников – это один из аспектов заключения мира в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, передает Der Spiegel.
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"Мир означает, что существование Украины как свободного и независимого государства должно быть гарантировано. Это означает гарантии безопасности... Нам нужен конец этой войны", — заявила она.
Глава немецкого МИД сказала, что Германия благодарна союзникам за то, что все больше из них задумываются об окончании войны в Украине. При этом отметила, что невозможно смотреть на то, как Россия "разрушает оставшиеся части Украины", и подчеркнула, что Германия не будет "сидеть сложа руки" до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.
Также Бербок затронула тему депортации украинских детей в Россию и Беларусь и подчеркнула, что "не успокоится, пока дети не вернутся в свои семьи".
"Вы можете обмануть себя. Самый сильный человек в вашей стране может спрятаться за похищенными им детьми. Но вы не сможете обмануть мир", — обратилась она к постоянному представителю России при ООН Василию Небензе.
- 17 сентября Bloomberg сообщил, что некоторые союзники намерены в 2025 году посадить Украину и РФ за стол переговоров, чтобы закончить войну.
- 20 сентября глава МИД Италии заявил, что Китай и Россия должны участвовать в переговорах с Украиной. Но о капитуляции украинской стороны речи быть не может.
- Индия – это идеальный посредник в переговорах с РФ для Украины, сообщило Politico 25 сентября.
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