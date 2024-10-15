Шольц: Я забыл объяснить немцам, почему важно поддерживать Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что недостаточно хорошо объяснил своим гражданам, в чем важность поддержки Украины. В интервью Schweriner Volkszeitung он заявил, что все чаще люди задают соответствующие вопросы.
"Меня как канцлера просто спросили, почему я не поставил бы больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют", – сказал Шольц.
По его словам, в восточной и западной Германии все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли текущий уровень поддержки Украины.
Шольц отметил, что долгое время в интервью не поднималась тема целесообразности помощи Украине. Этой дискуссии не хватало как в печати, так и на телевидении или радио. По его мнению, будь обсуждения более активными, это помогло бы убедить больше немецких граждан в важности поддержки Украины.
- 19 сентября Reuters сообщил, что Германия намерена выделить почти 400 млн евро на помощь Украине из-за "ухудшения ситуации на фронте". Если этого не сделать, то Украина может потерпеть поражение на фронте, писало издание.
- В этот же день в Германии сообщили о поставках в Украину большого пакета военной помощи. В него вошли 22 танка Leopard, 1 млн патронов и другое вооружение.
- 11 октября Шольц заявил, что до конца года Германия поставит Украине новый пакет помощи на сумму 1,4 млрд евро.