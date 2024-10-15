Шольц: Я забыл объяснить немцам, почему важно поддерживать Украину

В восточной и западной Германии все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли текущий уровень поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что недостаточно хорошо объяснил своим гражданам, в чем важность поддержки Украины. В интервью Schweriner Volkszeitung он заявил, что все чаще люди задают соответствующие вопросы.

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"Меня как канцлера просто спросили, почему я не поставил бы больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют", – сказал Шольц.

По его словам, в восточной и западной Германии все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли текущий уровень поддержки Украины.

Шольц отметил, что долгое время в интервью не поднималась тема целесообразности помощи Украине. Этой дискуссии не хватало как в печати, так и на телевидении или радио. По его мнению, будь обсуждения более активными, это помогло бы убедить больше немецких граждан в важности поддержки Украины.