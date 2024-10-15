Шольц: Я забув пояснити німцям, чому важливо підтримувати Україну

У східній і західній Німеччині все частіше постає питання про те, чи виправданий поточний рівень підтримки України, заявив канцлер ФРН

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що недостатньо добре пояснив своїм громадянам, у чому важливість підтримки України. В інтерв'ю Schweriner Volkszeitung він заявив, що все частіше люди ставлять відповідні питання.

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"Мене як канцлера просто запитали, чому я не поставив би більше зброї в Україну ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає", – сказав Шольц.

За його словами, у східній і західній Німеччині все частіше постає питання про те, чи виправданий поточний рівень підтримки України.

Шольц зауважив, що тривалий час в інтерв'ю не порушувалася тема доцільності допомоги Україні. Цієї дискусії бракувало як у пресі, так і на телебаченні чи радіо. На його думку, якби обговорення були більш активними, це допомогло б переконати більше німецьких громадян у важливості підтримки України.