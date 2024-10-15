Шольц: Я забув пояснити німцям, чому важливо підтримувати Україну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що недостатньо добре пояснив своїм громадянам, у чому важливість підтримки України. В інтерв'ю Schweriner Volkszeitung він заявив, що все частіше люди ставлять відповідні питання.
"Мене як канцлера просто запитали, чому я не поставив би більше зброї в Україну ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає", – сказав Шольц.
За його словами, у східній і західній Німеччині все частіше постає питання про те, чи виправданий поточний рівень підтримки України.
Шольц зауважив, що тривалий час в інтерв'ю не порушувалася тема доцільності допомоги Україні. Цієї дискусії бракувало як у пресі, так і на телебаченні чи радіо. На його думку, якби обговорення були більш активними, це допомогло б переконати більше німецьких громадян у важливості підтримки України.
- 19 вересня Reuters повідомив, що Німеччина має намір виділити майже 400 млн євро на допомогу Україні через "погіршення ситуації на фронті". Якщо цього не зробити, то Україна може зазнати поразки на фронті, писало видання.
- Цього ж дня у Німеччині повідомили про постачання в Україну великого пакета військової допомоги. До нього увійшли 22 танки Leopard, 1 млн набоїв та інше озброєння.
- 11 жовтня Шольц заявив, що до кінця року Німеччина поставить Україні новий пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро.