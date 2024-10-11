Бербок: Путин уже даже не готов разговаривать с Шольцем по телефону

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин не готов обсуждать прекращение войны в Украине. В последние дни он даже отказывается от телефонных разговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем, передает Reuters.

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"Он отказывается принять мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", — сказала Анналена Бербок.

Глава немецкого МИД заявила, что "Украина готова к справедливому миру", однако российский диктатор не готов обсуждать тему посредничества в установлении мира в стране. Ожидается, что 11 октября президент Владимир Зеленский посетит Германию, где проведет переговоры с Шольцем.

Путин и Шольц не общались по телефону с декабря 2022 года. 1 октября немецкая газета Zeit заявила, что канцлер Германии планирует позвонить российскому диктатору "в ближайшее время", как раз перед встречей стран "большой 20" (G20) в Бразилии 18-19 ноября. Основная тема разговора, по информации осведомленных лиц, российско-украинская война.

7 октября Бербок заявила, что не исключает ударов по России немецким оружием. Но когда это может произойти — не уточняла.

8 октября кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что не пошла бы на встречу с Путиным для переговоров по Украине без участия самой страны.

10 октября Зеленский заявил, что Украина не готова на уступки своих территорий России в обмен на гарантии от Запада.