Бербок: Путин уже даже не готов разговаривать с Шольцем по телефону
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин не готов обсуждать прекращение войны в Украине. В последние дни он даже отказывается от телефонных разговоров с немецким канцлером Олафом Шольцемпередает Reuters. 

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Он отказывается принять мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", — сказала Анналена Бербок.

Глава немецкого МИД заявила, что "Украина готова к справедливому миру", однако российский диктатор не готов обсуждать тему посредничества  в установлении мира в стране. Ожидается, что 11 октября президент Владимир Зеленский посетит Германию, где проведет переговоры с Шольцем.

Путин и Шольц не общались по телефону с декабря 2022 года. 1 октября немецкая газета Zeit заявила, что канцлер Германии планирует позвонить российскому диктатору "в ближайшее время", как раз перед встречей стран "большой 20" (G20) в Бразилии 18-19 ноября. Основная тема разговора, по информации осведомленных лиц, российско-украинская война.

Читайте также
Украина не пойдет ни на какие компромиссы по территориям и суверенитету – глава МИД
Германиявладимир путинпереговорыАнналена Бербоколаф шольц