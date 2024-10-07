Бербок не исключает, что в будущем Украина сможет бить вглубь РФ немецким оружием

Министр иностранных дел Германии считает, что Украина не обязана ждать, пока ее атакуют, чтобы ответить

Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила, что в перспективе Украина сможет наносить дальнобойные удары по территории России немецким оружием. Ее цитирует Tagesschau.

Бербок отметила, что не хочет открыто обсуждать, насколько далеко вглубь российской территории Украина может наносить удары, поскольку россияне, по ее мнению, могут извлечь из этого выгоду.

Министр подчеркнула, что Украина не обязана ждать, пока ее атакуют, чтобы ответить.

"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть по такому городу, как Харьков, прежде чем ей будет позволено защищаться. Даже лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить", – заявила глава немецкой дипломатии.

30 сентября 2024 года Бербок заявила, что поддерживает право Украины на дальнобойные удары по территории России, несмотря на то, что канцлер страны Олаф Шольц выступает против.

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался за то, чтобы Украина могла поражать военные цели внутри РФ дальнобойным западным оружием, однако решения должны принимать страны, поставляющие это оружие.