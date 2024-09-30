Глава МИД Германии за поставки Украине дальнобойных ракет, хотя Шольц против

Анналена Бербок заявила, что дальнобойные ракеты играют немаловажную роль, "особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины"

Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает право Украины на дальнобойные удары по территории России, несмотря на то что канцлер страны Олаф Шольц выступает против. Об этом пишет DW.

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"Я всегда говорила, что они [дальнобойные ракеты] играют важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины", – сказала Бербок.

На вопрос о возможности поставки другого вооружения из Германии Киеву она отметила, что уже высказала свое мнение, но позиция Шольца другая: "А в коалиции, в демократической коалиции происходит так, что если партнеры не могут договориться об одном пункте, мы не можем это поддержать [передачу Украине дальнобойного оружия]. Тогда это делают американцы, британцы и французы".

Бербок вновь подчеркнула важность продолжения военной поддержки Украины со стороны Германии. Она отметила, что это особенно актуально, учитывая возможное возвращение кандидата в лидеры США от республиканцев Дональда Трампа в Белый дом после выборов.

По словам министра, единственное, на что можно было быть уверенным относительно Трампа, – это то, что "события на следующий день будут совершенно непредсказуемыми".

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