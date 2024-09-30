Глава МЗС Німеччини за постачання Україні далекобійних ракет, попри те що Шольц проти

Анналена Бербок заявила, що далекобійні ракети відіграють важливу роль, "особливо для подолання мінного поясу на сході України"

Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримує право України на далекобійні удари по території Росії, попри те що канцлер країни Олаф Шольц виступає проти. Про це пише DW.

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"Я завжди говорила, що вони [далекобійні ракети] відіграють важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України", – сказала Бербок.

На запитання про можливість постачання іншого озброєння з Німеччини Києву вона зазначила, що вже висловила свою думку, але позиція Шольца інша: "А в коаліції, у демократичній коаліції відбувається так, що якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо це підтримати [передання Україні далекобійної зброї]. Тоді це роблять американці, британці та французи".

Бербок знову підкреслила важливість продовження військової підтримки України з боку Німеччини. Вона наголосила, що це особливо актуально з огляду на можливе повернення кандидата у лідери США від республіканців Дональда Трампа до Білого дому після виборів.

За словами міністерки, єдине, на що можна було бути впевненим за Трампа, — це те, що "події наступного дня будуть абсолютно непередбачувані".

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