Германия за удары вглубь РФ, но решение за странами, которые передают оружие – Писториус

Глава Минобороны Германии заявил, что международное право не запрещает Украине бить по военным целям внутри России

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался за то, чтобы Украина могла поражать военные цели внутри РФ дальнобойным западным оружием, однако решения должны принимать страны, поставляющие это оружие. Об этом сообщает Tagesschau.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Выступая в Берлине, Писториус подчеркнул, что международное право не запрещает Украине наносить дальнобойные удары по РФ в рамках самообороны. В то же время он признал, что окончательное решение, разрешать ли Киеву делать это, остается за союзниками, поставляющими ВСУ дальнобойное оружие.

По мнению немецкого министра, США и Великобритания, вероятно, находятся на грани того, чтобы дать Украине "зеленый свет".

"Партнеры, поставляющие оружие, свободны в своих решениях", – заявил Писториус.

В конце августа министр обороны Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников заявило, что правительства США и Великобритании обсуждают возможность разрешить Украине наносить дальнобойные удары по РФ, используя британские крылатые ракеты с американскими навигационными данными.

Читайте также: "Это показывает сложное положение россиян на фронте". Туск ответил на угрозы Путина НАТО