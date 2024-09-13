Німеччина за удари вглиб РФ, але рішення за країнами, які передають зброю – Пісторіус

Глава Міноборони Німеччини заявив, що міжнародне право не забороняє Україні бити по військових цілях всередині Росії

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за те, щоб Україна могла уражати військові цілі всередині РФ далекобійною західною зброєю, однак рішення мають ухвалювати країни, які цю зброю постачають. Про це повідомляє Tagesschau.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Виступаючи у Берліні, Пісторіус наголосив, що міжнародне право не забороняє Україні завдавати далекобійних ударів по РФ у межах самооборони. Водночас він визнав, що остаточне рішення, чи дозволяти Києву робити це, залишається за союзниками, які постачають ЗСУ далекобійну зброю.

На думку німецького міністра, США та Велика Британія, ймовірно, перебувають на межі того, щоб дати Україні "зелене світло".

"Партнери, які постачають зброю, вільні у своїх рішеннях", – заявив Пісторіус.

Наприкінці серпня міністр оборони Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

12 вересня агенція Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників заявила, що уряди США та Великої Британії обговорюють можливість дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по РФ, використовуючи британські крилаті ракети з американськими навігаційними даними.

Читайте також: "Це показує складне становище росіян на фронті". Туск відповів на погрози Путіна до НАТО