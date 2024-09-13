Німеччина за удари вглиб РФ, але рішення за країнами, які передають зброю – Пісторіус
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за те, щоб Україна могла уражати військові цілі всередині РФ далекобійною західною зброєю, однак рішення мають ухвалювати країни, які цю зброю постачають. Про це повідомляє Tagesschau. 

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Виступаючи у Берліні, Пісторіус наголосив, що міжнародне право не забороняє Україні завдавати далекобійних ударів по РФ у межах самооборони. Водночас він визнав, що остаточне рішення, чи дозволяти Києву робити це, залишається за союзниками, які постачають ЗСУ далекобійну зброю.

На думку німецького міністра, США та Велика Британія, ймовірно, перебувають на межі того, щоб дати Україні "зелене світло".

"Партнери, які постачають зброю, вільні у своїх рішеннях", – заявив Пісторіус.

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