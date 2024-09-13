"Це показує складне становище росіян на фронті". Туск відповів на погрози Путіна до НАТО

Прем'єр Польщі відкинув твердження російського диктатора, що Росія нібито піде на НАТО, якщо Альянс дозволить Україні далекобійні удари по РФ

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що чергові погрози російського диктатора Володимира Путіна ескалацією свідчать лише про "складне становище російської армії на фронті". Його цитує The Guardian.

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Путін заявив, що будь-яке використання далекобійного західного озброєння по території РФ нібито призведе до війни НАТО з Росією.

Туск відкинув це твердження, зазначивши, що "не варто надавати словам Путіна надмірного значення".

"Потрібно дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні та на українсько-російському фронті, але я б не надавав надмірного значення останнім заявам президента Путіна. Вони скоріше показують складне становище росіян на фронті", – висловився польський прем'єр.

Раніше на заяву російського диктатора відповів глава британського уряду Кір Стармер. Він наголосив, що це Росія почала війну, а Україна має право на самооборону.

Наприкінці серпня міністр оборони Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

12 вересня агенція Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників заявила, що уряди США та Великої Британії обговорюють можливість дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по РФ, використовуючи британські крилаті ракети з американськими навігаційними даними.

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