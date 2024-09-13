Путін погрожує війною НАТО. Відповів прем'єр Британії: Це Росія почала війну та може її зупинити

Стармер говорив по дорозі до Вашингтона, де має зустрітися з президентом Байденом

Володимир Путін (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відповів Володимиру Путіну, що це Росія почала війну проти України та може закінчити її у будь-який момент. Раніше диктатор заявив, що будь-яке використання далекобійного західного озброєння по території РФ нібито призведе до війни НАТО з Росією. Слова Стармера передає The Guardian.

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Стармер говорив по дорозі до Вашингтона, де має зустрітися з президентом Джо Байденом. ЗМІ вважає, що так політик намагався виправдати рішення Заходу, ухвалене за закритими дверима, котре дозволить Україні бити по Росії далекобійними ракетами Storm Shadow.

"Цей конфлікт почала Росія. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону", – заявив британський прем'єр.

Також він додав, що Британія забезпечила навчання та військову спроможність (маючи на увазі зброю), аби допомогти Україні відбити російське вторгнення, і додав, що їде до Байдена частково для додаткових обговорень цієї спроможності.

Раніше, 12 вересня, Путін заявив, що дозвіл для України на використання західної далекобійної зброї по Росії означав би, що НАТО воюватиме з РФ. Диктатор додав, що Росія буде "ухвалювати відповідні рішення, виходячи з тих загроз, які нам створюватимуться".

Слід зауважити, що Росія регулярно виставляє так звані "червоні лінії", а дозвіл на використання західної зброї по російському прикордонню та під час Курської операції до кардинальних наслідків не призвів.

Наприкінці серпня міністр оборони Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

12 вересня агенція Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників заявило, що уряди США та Великої Британії обговорюють можливість дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по РФ, використовуючи британські крилаті ракети з американськими навігаційними даними.

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