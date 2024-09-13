Путин угрожает войной НАТО. Премьер Британии: Это РФ начала войну и может ее остановить

Стармер говорил по дороге в Вашингтон, где должен встретиться с президентом Байденом

Владимир Путин (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил Владимиру Путину, что это Россия начала войну против Украины и может закончить ее в любой момент. Ранее диктатор заявил, что любое использование дальнобойного западного вооружения по территории РФ якобы приведет к войне НАТО с Россией. Слова Стармера передает The Guardian.

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Стармер говорил по дороге в Вашингтон, где должен встретиться с президентом Джо Байденом. СМИ считает, что так политик пытался оправдать решение Запада, принятое за закрытыми дверями, которое позволит Украине бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

"Этот конфликт начала Россия. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону", – заявил британский премьер.

Также он добавил, что Британия обеспечила обучение и военную способность (имея в виду оружие), чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, и добавил, что едет к Байдену частично для дополнительных обсуждений этой способности.

Ранее, 12 сентября, Путин заявил, что разрешение для Украины на использование западного дальнобойного оружия по России означало бы, что НАТО будет воевать с РФ. Диктатор добавил, что Россия будет "принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться".

Следует отметить, что Россия регулярно выставляет так называемые "красные линии", а разрешение на использование западного оружия по российскому приграничью и во время Курской операции к кардинальным последствиям не привело.

В конце августа министр обороны Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников заявило, что правительства США и Великобритании обсуждают возможность разрешить Украине наносить дальнобойные удары по РФ, используя британские крылатые ракеты с американскими навигационными данными.

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