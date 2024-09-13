"Это показывает сложное положение россиян на фронте". Туск ответил на угрозы Путина к НАТО

Премьер Польши отверг утверждение российского диктатора, что Россия якобы пойдет на НАТО, если Альянс позволит Украине дальнобойные удары по РФ

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что очередные угрозы российского диктатора Владимира Путина эскалацией свидетельствуют лишь о "сложном положении российской армии на фронте". Его цитирует The Guardian.

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Путин заявил, что любое использование дальнобойного западного вооружения по территории РФ якобы приведет к войне НАТО с Россией.

Туск отверг это утверждение, отметив, что "не стоит придавать словам Путина чрезмерное значение".

"Нужно очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине и на украинско-российском фронте, но я бы не придавал излишнего значения последним заявлениям президента Путина. Они скорее показывают сложное положение россиян на фронте", – высказался польский премьер.

Ранее на заявление российского диктатора ответил глава британского правительства Кир Стармер. Он подчеркнул, что Россия начала войну, а Украина имеет право на самооборону.

В конце августа министр обороны Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников заявило, что правительства США и Великобритании обсуждают возможность разрешить Украине наносить дальнобойные удары по РФ, используя британские крылатые ракеты с американскими навигационными данными.

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