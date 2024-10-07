Бербок не виключає, що у майбутньому Україна зможе бити вглиб РФ німецькою зброєю

Міністерка закордонних справ Німеччини вважає, що Україна не зобов'язана чекати, поки її атакують, щоб відповісти

Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила, що у перспективі Україна зможе завдавати далекобійних ударів по території Росії німецькою зброєю. Її цитує Tagesschau.

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Бербок зазначила, що не хоче відкрито обговорювати, наскільки далеко вглиб російської території Україна може завдавати удари, оскільки росіяни, на її думку, можуть отримати від цього вигоду.

Міністерка підкреслила, що Україна не зобов'язана чекати, поки її атакують, щоб відповісти.

"Право України на самооборону не означає, що ракета має спочатку перетнути кордон або влучити по такому місту, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", – заявила глава німецької дипломатії.

30 вересня 2024 року Бербок заявила, що підтримує право України на далекобійні удари по території Росії, попри те що канцлер країни Олаф Шольц виступає проти.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за те, щоб Україна могла уражати військові цілі всередині РФ далекобійною західною зброєю, однак рішення мають ухвалювати країни, які цю зброю постачають.