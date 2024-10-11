Бербок: Путін вже навіть не готовий розмовляти з Шольцом телефоном

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський диктатор Володимир Путін не готовий обговорювати припинення війни в Україні. В останні дні він навіть відмовляється від телефонних розмов із німецьким канцлером Олафом Шольцом, передає Reuters.

"Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнувань. Цими днями він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном", — сказала Анналена Бербок.

Глава німецького МЗС заявила, що "Україна готова до справедливого миру", проте російський диктатор не готовий обговорювати тему посередництва щодо встановлення миру в країні. Очікується, що 11 жовтня президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину, де проведе переговори із Шольцом.

Путін і Шольц не спілкувалися телефоном із грудня 2022 року. 1 жовтня німецька газета Zeit заявила, що канцлер Німеччини планує зателефонувати російському диктатору "найближчим часом", як раз перед зустріччю країн "великої 20" (G20) у Бразилії 18-19 листопада. Основна тема розмови, за інформацією обізнаних осіб, є російсько-українською війною.

7 жовтня Бербок заявила, що не виключає ударів по Росії німецькою зброєю. Але коли це може статися — не уточнювала.

8 жовтня кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила, що не пішла б на зустріч із Путіним для переговорів щодо України без участі самої країни.

10 жовтня Зеленський заявив, що Україна не готова на поступки своїх територій Росії в обмін на гарантії від Заходу.