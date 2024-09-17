Шольц: Нужно рассматривать все варианты достижения мира в Украине

Канцлер Германии заявил, что следует изучать все варианты, как ускорить мир в Украине, несмотря на то, что РФ пока не демонстрирует к этому желания

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нужно рассмотреть все возможные пути для достижения мира в Украине, хотя в настоящее время Москва и не проявляет желания или готовности снизить уровень агрессии. Об этом сообщает n-tv.

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Шольц напомнил порядок вещей: Россия напала на Украину, потому Германия поддерживает последнюю.

"Так оно и так останется, чтобы страна могла защитить себя, защитить свою целостность и суверенитет. Но нам также понятно, что в то же время остается необходимым изучать возможности открытия мирного развития", – сказал немецкий лидер.

Шольц напомнил о ряде конференций, в частности, первом Саммите мира в Швейцарии, который завершился общим мнением о необходимости проведения новой встречи с участием России.

"Сейчас пора посмотреть, что происходит. Но для меня понятно, что это не работает: Россия наоборот сейчас все продолжает – продолжает войну и продолжает атаковать Украину с огромной агрессией. Никогда не следует игнорировать, что именно Россия не только начала войну, но и продолжает ее и может в любое время внести свою лепту в то, чтобы она закончилась тем, что Россия прекратит свою агрессию", – подытожил он.

9 сентября 2024 г. итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники в немецком парламенте сообщило, что Шольц якобы готовит "мирный план", который может содержать территориальные уступки со стороны Украины.

В МИДе отреагировали на возможный "мирный план" Шольца. Там заявили, что тех, кто хочет присоединиться к установлению мира, приглашают к участию в Саммите мира и промежуточных встречах.

Зеленский заявил, что вообще не уверен в существовании "мирного плана" Шольца.

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