Лидер партии Шольца предлагает создать контактную группу по продвижению мира в Украине

Рольф Мютцених напомнил, что и Зеленский, и Шольц "согласны с тем, что пора активизировать силы для проведения мирных переговоров"

Рольф Мютцених (Фото: IMAGO/photothek)

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу по продвижению мирной инициативы в войне России против Украины. Об этом сообщает Tagesschau.

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По словам Мютцениха, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Владимир Зеленский "согласны с тем, что сейчас самое время активизировать усилия по проведению мирных переговоров и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите".

"Это также позволит другим странам принять более активное участие в прекращении боевых действий", — сказал он.

Политик считает, что в состав контактной группы могли бы войти такие страны, как Китай, Индия, Турция и Бразилия.

9 сентября итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники в немецком парламенте сообщило, что Шольц якобы готовит "мирный план", который может содержать территориальные уступки со стороны Украины.

В МИДе отреагировали на возможный "мирный план" Шольца. Там заявили, что тех, кто хочет приобщиться к установлению мира, приглашают к участию в Саммите мира и промежуточных встречах.

Зеленский заявил, что вообще не уверен в существовании "мирного плана" Шольца.

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