Лідер партії Шольца пропонує створити контактну групу для просування миру в Україні
Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Рольф Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для просування мирної ініціативи у війні Росії проти України. Про це повідомляє Tagesschau.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За словами Мютценіха, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Володимир Зеленський "згодні з тим, що зараз саме час активізувати зусилля з проведення мирних переговорів і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті".
"Це також дасть можливість іншим країнам взяти активнішу участь у припиненні бойових дій", — сказав він.
Політик вважає, що до складу контактної групи могли б увійти такі країни, як Китай, Індія, Туреччина і Бразилія.
- 9 вересня італійське видання La Repubblica з посиланням на джерела у німецькому парламенті повідомило, що Шольц нібито готує "мирний план", який може містити територіальні поступки з боку України.
- У МЗС відреагували на можливий "мирний план" Шольца. Там заявили, що тих, хто хоче долучитися до встановлення миру, запрошують до участі у Саміті миру та проміжних зустрічах.
- Зеленський заявив, що взагалі не впевнений в існуванні "мирного плану" Шольца.
Читайте також: Лідер ПАР підтримав "мирні ініціативи" Китаю. Торік він привозив Зеленському свій план