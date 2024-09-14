Лідер партії Шольца пропонує створити контактну групу для просування миру в Україні

Рольф Мютценіх нагадав, що і Зеленський, і Шольц "згодні з тим, що час активізувати сили для проведення мирних переговорів"

Рольф Мютценіх (Фото: IMAGO/photothek)

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Рольф Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для просування мирної ініціативи у війні Росії проти України. Про це повідомляє Tagesschau.

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За словами Мютценіха, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Володимир Зеленський "згодні з тим, що зараз саме час активізувати зусилля з проведення мирних переговорів і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті".

"Це також дасть можливість іншим країнам взяти активнішу участь у припиненні бойових дій", — сказав він.

Політик вважає, що до складу контактної групи могли б увійти такі країни, як Китай, Індія, Туреччина і Бразилія.

9 вересня італійське видання La Repubblica з посиланням на джерела у німецькому парламенті повідомило, що Шольц нібито готує "мирний план", який може містити територіальні поступки з боку України.

У МЗС відреагували на можливий "мирний план" Шольца. Там заявили, що тих, хто хоче долучитися до встановлення миру, запрошують до участі у Саміті миру та проміжних зустрічах.

Зеленський заявив, що взагалі не впевнений в існуванні "мирного плану" Шольца.

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