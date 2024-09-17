Шольц: Потрібно розглядати усі варіанти досягнення миру в Україні

Канцлер Німеччини заявив, що слід вивчати усі варіанти, як прискорити мир в Україні, попри те, що Росія наразі не демонструє до цього бажання

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що потрібно розглянути всі можливі шляхи для досягнення миру в Україні, хоча наразі Москва й не виявляє бажання або готовності зменшити рівень агресії. Про це повідомляє n-tv.

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Шольц нагадав порядок речей: Росія напала на Україну, тому Німеччина підтримує останню.

"Так воно є і так залишиться, щоб країна могла захистити себе, захистити свою цілісність і суверенітет. Але нам також зрозуміло, що водночас залишається необхідним вивчати можливості відкриття мирного розвитку", – сказав німецький лідер.

Шольц нагадав про низку конференцій, зокрема перший Саміт миру у Швейцарії, який завершився загальною думкою про необхідність проведення нової зустрічі за участю Росії.

"Зараз настав час подивитися, що відбувається. Але для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує – продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією. Ніколи не слід ігнорувати, що саме Росія не тільки почала війну, але й продовжує її й може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію", – підсумував він.

9 вересня 2024 року італійське видання La Repubblica з посиланням на джерела у німецькому парламенті повідомило, що Шольц нібито готує "мирний план", який може містити територіальні поступки з боку України.

У МЗС відреагували на можливий "мирний план" Шольца. Там заявили, що тих, хто хоче долучитися до встановлення миру, запрошують до участі у Саміті миру та проміжних зустрічах.

Зеленський заявив, що взагалі не впевнений в існуванні "мирного плану" Шольца.

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