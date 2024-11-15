Bloomberg: Шольц и Путин 15 ноября планируют провести первый за два года разговор

До этого Путин и Шольц разговаривали по телефону в декабре 2022-го

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Звонок станет первым прямым общением немецкого канцлера с диктатором РФ почти через два года.

В материале говорится, что разговор состоится "в критическое для Украины время", когда страна готовится к третьей зиме под ударом со стороны России, когда значительные части энергетической инфраструктуры повреждены или разрушены.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

16 октября Шольц сказал, что готов переговорить с Путиным о справедливом мире в Украине.

11 ноября Шольц в эфире канала ARD заявил, что вскоре планирует провести телефонный разговор с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что сигналов со стороны Берлина об этом не поступало.