Bloomberg: Шольц и Путин 15 ноября планируют провести первый за два года разговор
В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Звонок станет первым прямым общением немецкого канцлера с диктатором РФ почти через два года.
В материале говорится, что разговор состоится "в критическое для Украины время", когда страна готовится к третьей зиме под ударом со стороны России, когда значительные части энергетической инфраструктуры повреждены или разрушены.
Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года.
- 16 октября Шольц сказал, что готов переговорить с Путиным о справедливом мире в Украине.
- 11 ноября Шольц в эфире канала ARD заявил, что вскоре планирует провести телефонный разговор с Путиным.
- В то же время в Кремле заявили, что сигналов со стороны Берлина об этом не поступало.