Шольц "скоро" хочет поговорить с Путиным. В Кремле говорят, что разговор не готовится

Глава правительства ФРГ заявил, что разговор с российским диктатором потребует "многих контактов и переговоров со многими другими"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Канцлер Германии Олаф Шольц в программе "Caren Miosga" канала ARD заявил, что "скоро" планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что сигналы со стороны Берлина об этом не поступали.

Шольц отметил, что решил поговорить с Путиным в "нужное время". Отвечая на уточняющий вопрос о возможной дате такого разговора, немецкий канцлер сказал, что диалог состоится "вскоре".

В то же время Шольц подчеркнул, что он "ответственный политик", а потому не будет делать таких шагов наедине. Глава правительства ФРГ заявил, что разговор с российским диктатором потребует "многих контактов и переговоров со многими другими".

Кроме того, добавил он, это не может произойти без предварительного обсуждения с Украиной.

Спикер Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что команда Шольца не посылала никаких сигналов о возможном разговоре с Путиным, и "подготовка к телефонному звонку пока не проводится".

7 ноября 2024 года избранный президент США Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.

10 ноября американская газета The Wall Street Journal писала, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября. По данным источников журналистов, во время разговора Трамп посоветовал российскому диктатору избегать эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, неправдивы. В Кремле вообще отрицали, что такой разговор состоялся.