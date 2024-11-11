Шольц "незабаром" хоче поговорити з Путіним. У Кремлі кажуть, що розмова не готується

Глава уряду ФРН заявив, що розмова з російським диктатором вимагатиме "багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у програмі "Caren Miosga" каналу ARD заявив, що "незабаром" планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У Кремлі заявили, що сигналів з боку Берліну про це не надходило.

Шольц зазначив, що вирішив поговорити з Путіним у "потрібний час". Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо можливої дати такої розмови, німецький канцлер сказав, що діалог відбудеться "незабаром".

Водночас Шольц наголосив, що він є "відповідальним політиком", а тому не робитиме таких кроків наодинці. Глава уряду ФРН заявив, що розмова з російським диктатором вимагатиме "багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими".

Крім того, додав він, це не може відбутися без попереднього обговорення з Україною.

Речник Путіна Дмитро Пєсков своєю чергою заявив, що команда Шольца не надсилала жодних сигналів про можливу розмову з Путіним, і "підготовка до телефонного дзвінка наразі не проводиться".

7 листопада 2024 року обраний президент США Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.

10 листопада американська газета The Wall Street Journal писала, що Трамп нібито провів телефонну розмову з Путіним 7 листопада. За даними джерел журналістів, під час розмови Трамп порадив російському диктатору уникати ескалації в Україні та нагадав про значну військову присутність США в Європі.

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. У Кремлі взагалі заперечили, що така розмова відбулася.