Bloomberg: Шольц і Путін 15 листопада планують провести першу за два роки телефонну розмову

До цього Путін і Шольц розмовляли телефоном в грудні 2022-го

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

У п’ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Дзвінок стане першим прямим спілкуванням німецького канцлера з диктатором РФ майже за два роки.

У матеріалі йдеться, що розмова відбувається "в критичний для України час", коли країна готується до третьої зими під ударом з боку Росії, коли значні частини енергетичної інфраструктури пошкоджені або зруйновані.

Остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася в грудні 2022 року.

ДОПОВНЕНО О 16:30. Видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що розмова відбулася в п’ятницю вдень після тривалої підготовки. Подробиці переговорів поки що не розголошуються.

Водночас агенція Reuters із посиланням на співрозмовника в Німецькому уряді пише, що перемовини Шольца і Путіна тривали близько години.

16 жовтня Шольц сказав, що готовий переговорити із Путіним про справедливий мир в Україні.

11 листопада Шольц в ефірі каналу ARD заявив, що "незабаром" планує провести телефонну розмову з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що сигналів з боку Берліна про це не надходило.