Bloomberg: Шольц і Путін 15 листопада планують провести першу за два роки телефонну розмову

Bloomberg: Шольц і Путін 15 листопада планують провести першу за два роки телефонну розмовудоповнено
У п’ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.
Дзвінок стане першим прямим спілкуванням німецького канцлера з диктатором РФ майже за два роки.
У матеріалі йдеться, що розмова відбувається "в критичний для України час", коли країна готується до третьої зими під ударом з боку Росії, коли значні частини енергетичної інфраструктури пошкоджені або зруйновані.
Остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася в грудні 2022 року.
ДОПОВНЕНО О 16:30. Видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що розмова відбулася в п’ятницю вдень після тривалої підготовки. Подробиці переговорів поки що не розголошуються.
Водночас агенція Reuters із посиланням на співрозмовника в Німецькому уряді пише, що перемовини Шольца і Путіна тривали близько години.
- 16 жовтня Шольц сказав, що готовий переговорити із Путіним про справедливий мир в Україні.
- 11 листопада Шольц в ефірі каналу ARD заявив, що "незабаром" планує провести телефонну розмову з Путіним.
- Водночас у Кремлі заявили, що сигналів з боку Берліна про це не надходило.