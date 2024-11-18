Ердоган сподівається вмовити Зеленського заморозити війну – Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Ердоган має намір представити свою пропозицію щодо заморожування російсько-української війни на нинішніх позиціях. Своє бачення він викладе під час зустрічі лідерів G20 у Ріо-де-Жанейро 18 листопада, передає Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із планами турецького лідера.

Двоє європейських чиновників заявили журналістам, що дедалі більше визнають, що президенту Володимиру Зеленському доведеться піти на компроміс із російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки "стало зрозуміло, що жодна сторона не може забезпечити вирішальної перемоги".

Ключове положення Плану перемоги Зеленського – запрошення України в НАТО ще до закінчення війни.

Тим часом Ердоган навпаки запропонує, щоб Зеленський в якості "поступки Путіну" погодився відкласти дискусії щодо приєднання до Альянсу принаймні на 10 років, кажуть співрозмовники Bloomberg.

Турецька пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на сході Донбасу – Ердоган запропонує розгорнути там міжнародні війська як додаткові гарантії для України. Також турецький лідер пропонує забезпечити Україну військовими постачаннями в якості "компенсації" за згоду відмовитись від шляху до НАТО.

Турецькі чиновники визнають, що таку пропозицію Україні буде важко прийняти, але вважають це найбільш реалістичним підходом. Вони хотіли б призупинити дискусії про довгострокову долю окупованих територій, щоб спершу зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню.