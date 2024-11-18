Глава дипломатии ЕС о звонке Шольца в РФ: Не похоже, что Путин готов к переговорам

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не видит готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам. Об этом он сказал перед заседанием Совета ЕС на уровне иностранных дел, сообщает Радио Свобода.

Комментируя телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ, Боррель подчеркнул, что после этого РФ совершила массированную атаку по Украине.

"Путин отвечает на любую попытку переговоров мощной атакой на гражданскую инфраструктуру, в частности инфраструктуру электроэнергетики. Это была сильнейшая атака за последние месяцы с применением большого количества беспилотников. Поэтому не похоже, что он готов к переговорам – наоборот", – сказал он.

Он также добавил, что не знает деталей разговора Шольца с Путиным, но убежден, что "это в рамках поддержки Украины".

"Моя работа – продолжать поддерживать Украину и ничего другого. И кто с кем бы ни говорил – я не переживаю за это", – добавил Боррель.