Глава дипломатии ЕС о звонке Шольца в РФ: Не похоже, что Путин готов к переговорам
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не видит готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам. Об этом он сказал перед заседанием Совета ЕС на уровне иностранных дел, сообщает Радио Свобода.
Комментируя телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ, Боррель подчеркнул, что после этого РФ совершила массированную атаку по Украине.
"Путин отвечает на любую попытку переговоров мощной атакой на гражданскую инфраструктуру, в частности инфраструктуру электроэнергетики. Это была сильнейшая атака за последние месяцы с применением большого количества беспилотников. Поэтому не похоже, что он готов к переговорам – наоборот", – сказал он.
Он также добавил, что не знает деталей разговора Шольца с Путиным, но убежден, что "это в рамках поддержки Украины".
"Моя работа – продолжать поддерживать Украину и ничего другого. И кто с кем бы ни говорил – я не переживаю за это", – добавил Боррель.
- 15 ноября немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года. Шольц осудил войну и призвал Путина вывести войска, а также призвал диктатора к переговорам.
- Зеленский заявил, что звонок канцлера диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, заявил украинский лидер.
- Премьер Британии Кир Стармер сказал, что не планирует разговаривать с Путиным.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала западных лидеров прекратить телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.