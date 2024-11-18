МИД Финляндии: Звонки Путину не имеют смысла
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала западных лидеров прекратить телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление она сделала в ходе выступления на телеканале ARD.
Дипломат заявила, что такие звонки не принесут результата, даже если они будут скоординированы.
"Самое важное – понять, что мы не должны соревноваться за внимание Кремля. Это не имеет смысла, если лидеры европейских стран будут проводить скоординированные или нескоординированные звонки Путину", – сказала Валтонен.
Валтонен подчеркнула, что Запад должен действовать сообща, но обязательно в координации с Украиной, а не только с США.
- 15 ноября немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года. Шольц осудил войну и призвал Путина вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам.
- Зеленский заявил, что звонок канцлера диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, заявил украинский лидер.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не планирует разговаривать с Путиным.