МИД Финляндии: Звонки Путину не имеют смысла

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен (Фото: EPA-EFE/Rafal Guz)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала западных лидеров прекратить телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление она сделала в ходе выступления на телеканале ARD.

Дипломат заявила, что такие звонки не принесут результата, даже если они будут скоординированы.

"Самое важное – понять, что мы не должны соревноваться за внимание Кремля. Это не имеет смысла, если лидеры европейских стран будут проводить скоординированные или нескоординированные звонки Путину", – сказала Валтонен.

Валтонен подчеркнула, что Запад должен действовать сообща, но обязательно в координации с Украиной, а не только с США.