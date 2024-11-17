Премьер Британии заявил, что не планирует говорить с Путиным

"Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает", – заявил Стармер

Кир Стармер (Фото: NEIL HALL/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не планирует разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он рассказал журналистам на пути к саммиту Большой двадцатки в Бразилии, передает телеканал Sky News.

"Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает. Я не планирую разговаривать с Путиным", – заявил Стармер.

Также он отметил, что развертывание северокорейских войск в Украине "показывает отчаяние России", но также отметил, что это имеет "серьезные последствия для европейской безопасности".

По этой причине премьер призвал мировых лидеров "удвоить усилия по укреплению нашей поддержки Украины", которую он назвал "высшим пунктом моей повестки дня" на саммите "двадцатки".

На вопрос, почему он ожидает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться любых договоренностей, согласованных на этом саммите, Стармер ответил: "Прямо здесь, прямо сейчас, когда речь идет об Украине, есть действительно важные вопросы, которые, я думаю, стоят того, чтобы мы [обсудили], и важно, чтобы мы продолжали".

Накануне немецкий канцлер Шольц перед вылетом на саммит Большой двадцатки заявил, что его телефонный разговор с Путиным не показал изменений во взглядах диктатора на войну против Украины.