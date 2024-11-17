"Это нехорошие новости". Шольц заявил, что взгляды Путина на войну не изменились
Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным не показал изменений во взглядах диктатора на войну против Украины. Слова политика в берлинском аэропорту перед вылетом на саммит G-20 в Бразилии передает агентство Reuters.
"Разговор был очень детальным, но способствовал признанию того, что во взглядах российского президента на войну мало что изменилось — и это нехорошие новости", – заявил Шольц.
В то же время он считает, что было важно сказать Путину, что тот не может рассчитывать на ослабление поддержки Украины со стороны Германии, Европы и многих других в мире.
Относительно возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Шольц отметил: "На мой взгляд, было бы нехорошей идеей, если бы были переговоры между американским и российским президентами, а лидер важной европейской страны тоже не делал этого".
Официальных подтверждений разговора Трампа с Путиным пока нет. Издание The Washington Post со ссылкой на свои источники заявляло, что такой контакт состоялся – американский политик призвал диктатора не обострять ситуацию в Украине, а правительство Украины якобы было информировано о звонке и не возражало против проведения разговора.
Министерство иностранных дел отрицало данные о том, что Украина якобы была проинформирована о звонке Трампа Путину, а в Кремле вообще отрицали такой разговор.
- Ранее, в пятницу 15 ноября, немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.
В звонке Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира. Канцлер отметил: "Германия имеет решимость поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.
Президент Зеленский заявил, что звонок канцлера к диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, заявил украинский лидер.