Зеленский: Звонок Шольца Путину – ящик Пандоры, Минска-3 не будет

Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку диктатору крайне важно ослабить изоляцию себя и России, заявил украинский лидер

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что звонок немецкого канцлера Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину является "ящиком Пандоры".

Глава государства отметил: Шольц говорил ему, что собирается позвонить диктатору.

"Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", – рассказал президент.

По его словам, этот звонок – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку диктатору крайне важно ослабить изоляцию себя и России и вести обычные переговоры, которые "не будут ничем завершаться".

Зеленский отметил, что Путин поступал так десятилетиями – и это давало РФ возможность "ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути, и как раз это и привело к этой войне".

"Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет – нам нужен реальный мир", – подытожил украинский лидер.

Накануне Министерство иностранных дел отреагировало на звонок Шольца Путину – заявило, что такие контакты "не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира".

Ранее немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.

В звонке канцлер осудил войну и призвал диктатора прекратить ее и вывести войска, а также поощрял Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира. В Кремле в очередной раз ответили пропагандой о "территориальных реалиях" и "воинственном НАТО".

После звонка Шольц связался с польским премьером Туском: канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши "ничего об Украине без Украины".