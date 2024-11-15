После звонка Путину Шольц связался с премьером Польши Туском

Канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши "ничего об Украине без Украины", заявил польский политик

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

После звонка российскому диктатору Владимиру Путину, немецкий канцлер Олаф Шольц связался с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мне только что позвонил канцлер Шольц, который рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", – написал польский политик в X (экс-Twitter).

Ранее немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.

В звонке канцлер осудил войну и призвал диктатора прекратить ее и вывести войска, а также поощрял Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира.

"У Германии есть решимость поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется", – написало правительство ФРГ.

В сообщении отметили, что ранее Шольц пообщался с президентом Владимиром Зеленским и планирует поговорить с ним еще раз после звонка Путину.

В Кремле заявили: инициатором звонка якобы была немецкая сторона, а также в очередной раз повторили пропагандистский тезис, что переговоры о мире "должны исходить из новых территориальных реалий и должны устранить причину конфликта". К тому же, диктатор традиционно обвинил НАТО в якобы "агрессивной политике" по созданию "на украинской территории антироссийского плацдарма".

Официальный Киев о своей позиции по звонку пока не сообщал. LIGA.net обратилась за комментариями к Министерству иностранных дел и советнику президента Зеленского Дмитрию Литвину – на момент публикации ответов нет.