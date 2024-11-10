МИД поблагодарил Туска за поддержку позиции "ничего об Украине без Украины"

Дональд Туск (Фото: EPA)

Украина благодарна главе польского правительства Дональду Туску за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины", заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии LIGA.net.

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"Украинская сторона последовательно и твердо подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа. Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", – говорится в сообщении.

По словам спикера, в интересах всех миролюбивых государств есть справедливое завершение войны с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, международному праву, целям и принципам Устава ООН.

Ранее Туск сделал заявление о возможной политике будущей администрации республиканца Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны.

Среди прочего, премьер Польши отмечал, что решения по войне "не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

В то же время политик считает, что в ближайшее время от США можно ожидать декларации, в частности, насчет даты прекращения огня, линии разграничения и гарантий безопасности для Украины.

Официально никаких планов нового американского президента по войне РФ против Украины пока не публиковалось, но в медиа появляются якобы фрагменты идей команды Трампа.