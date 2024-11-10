МИД поблагодарил Туска за поддержку позиции "ничего об Украине без Украины"
Украина благодарна главе польского правительства Дональду Туску за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины", заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии LIGA.net.
"Украинская сторона последовательно и твердо подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа. Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", – говорится в сообщении.
По словам спикера, в интересах всех миролюбивых государств есть справедливое завершение войны с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, международному праву, целям и принципам Устава ООН.
Ранее Туск сделал заявление о возможной политике будущей администрации республиканца Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны.
Среди прочего, премьер Польши отмечал, что решения по войне "не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".
В то же время политик считает, что в ближайшее время от США можно ожидать декларации, в частности, насчет даты прекращения огня, линии разграничения и гарантий безопасности для Украины.
Официально никаких планов нового американского президента по войне РФ против Украины пока не публиковалось, но в медиа появляются якобы фрагменты идей команды Трампа.
- Накануне Туск сообщил, что польский президент Дуда намерен совершить визит в США и встретиться с Трампом – особое внимание во время разговора польский политик планирует уделить российско-украинской войне.
- Министр обороны Польши заявил, что Трамп еще не принял ни одного решения о российско-украинской войне.