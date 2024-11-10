МЗС подякувало Туску за підтримку позиції "нічого про Україну без України"

Дональд Туск (Фото: EPA)

Україна вдячна очільнику польського уряду Дональду Туску за підтвердження відданості принципу "нічого про Україну без України", заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі LIGA.net.

"Українська сторона послідовно і твердо наголошує на необхідності неухильного дотримання цього принципу. Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого і стійкого миру", – йдеться у повідомленні.

За словами речника, в інтересах усіх миролюбних держав є справедливе завершення війни з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України, міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН.

Раніше Туск зробив заяву щодо можливої політики майбутньої адміністрації республіканця Дональда Трампа стосовно російсько-української війни.

Серед іншого, прем'єр Польщі зазначав, що рішення стосовно війни "не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Водночас політик вважає, що найближчим часом від США можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, лінії розмежування та гарантій безпеки для України.

Офіційно жодних планів нового американського президента щодо війни РФ проти України наразі не публікувалося, але у медіа з'являються нібито фрагменти ідей команди Трампа.

Напередодні Туск повідомив, що польський президент Дуда збирається здійснити візит до США і зустрітися з Трампом – особливу увагу під час розмови польський політик планує приділити російсько-українській війні.

Міністр оборони Польщі заявив, що Трамп ще не ухвалив жодного рішення щодо російсько-української війни.