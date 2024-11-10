Трамп: Помпео та Гейлі не буде в моїй адміністрації

Раніше колишній держсекретар пропонував лендліз для України на $500 млрд та "реальні санкції" проти Росії

Майк Помпео (Фото 2018 року: JIM LO SCALZO / EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп повідомив, що не запросить Ніккі Гейлі та Майка Помпео до своєї нової адміністрації. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth.

"Я не буду запрошувати колишнього посла [Сполучених Штатів в ООН] Ніккі Гейлі або колишнього держсекретаря [та директора Центрального розвідувального управління] Майка Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується", – заявив республіканець.

Трамп зазначив, що йому дуже сподобалося й він дуже цінує попередню роботу з ними, й подякував за їхню службу країні.

Ще до виборів, у липні, Помпео виклав своє бачення "мирного плану" Трампа щодо України. У спільній з республіканцем Девідом Урбаном колонці для The Wall Street Journal пропонувалося введення для України військової допомоги у вигляді лендлізу (позики) на $500 млрд та запровадження "реальних санкцій" проти Росії.

"Замість того, щоб обтяжувати платників податків США новими рахунками, хай Україна позичає стільки, скільки їй потрібно, аби купити американську зброю для перемоги над Росією", – писали тоді Помпео та Урбан.

Гейлі публічно виступала за продовження військової допомоги Україні. У травні, після вибуття з передвиборчих перегонів, вона заявила, що голосуватиме за Трампа.

Ніккі Гейлі (Фото: EPA / RITCHIE B. TONGO)

Наразі немає офіційно підтвердженого плану новообраного президента США щодо російсько-української війни.