Республіканка Ніккі Гейлі заявила, що голосуватиме за Трампа

Ніккі Гейлі (Фото: RICHARD ELLIS / EPA)

Колишня претендентка на висування на вибори президента США від Республіканської партії Ніккі Гейлі заявила, що голосуватиме за Дональда Трампа на голосуванні у листопаді. Вона зробила це попри те, що впродовж декількох місяців під час передвиборчої компанії "різко критикувала" свого тодішнього опонента, передає агенція Reuters.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Загалом, було багато спекуляцій щодо того, хто отримає голоси прихильників Гейлі на виборах – Трамп або чинний президент-демократ Джо Байден, зауважує ЗМІ.

І хоча Гейлі відмовилася від своєї кандидатури на висування у березні, її ім'я залишилося у бюлетенях для голосування на праймеріз – і вона все ще регулярно отримує понад 10% голосів, попри те, що більше не веде передвиборчу компанію.

Багато з цих голосів віддали республіканці та незалежні виборці, які незадоволені Трампом, – і деякі демократи почали шукати їхньої підтримки, зазначає видання.

Читайте також: Трамп почав ставити вимоги для дебатів: хоче, щоб Байден здав тест на наркотики

Агенція пояснює, що Гейлі була впродовж двох років послом Сполучених Штатів в ООН, коли Трамп був на посаді, й "серйозно не кидала виклик" 45-му президенту щодо висування – вона виграла праймеріз лише в одному штаті (Трамп переміг в 11) й окрузі Колумбія (Там традиційно голосують за демократів, тому така перемога не є суттєвою. – Ред.).

"Але її запеклі нападки на його [Трампа] характер і компетентність в останні місяці її кампанії зробили Гейлі прапороносцем усе меншого антитрампівського крила Республіканської партії", – звертає увагу медіа.

22 травня Гейлі заявила, що Трамп "не був досконалим у цій політиці", проте Байден "став катастрофою" – тому й вирішила голосувати за співпартійця. Вона виступила у вашингтонському Інституті Гудзона, консервативному аналітичному центрі, – і це стало першим публічним виступом політикині з моменту вибуття з республіканських перегонів.

Також вона повторила заклик до Трампа, аби той звернувся до її прихильників і "заслужив їхні голоси".

Передвиборчий штаб Трампа загалом відкинув ці заклики, стверджуючи, що прихильники Гейлі схильні голосувати за демократів, хоча багато з них є зареєстрованими республіканцями, підсумовує ЗМІ.

6 березня ексгубернаторка Південної Кароліни Гейлі офіційно оголосила про вихід із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. Тоді вона привітала свого головного конкурента Трампа, але не підтримала його.

Тоді ж чинний президент США Байден закликав прихильників Гейлі підтримати його на майбутніх виборах.

7 березня Трамп викликав Байдена на дебати перед листопадовими виборами.

Читайте також: Майк Джонсон: Ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне