Республиканка Никки Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа

Никки Хейли (Фото: RICHARD ELLIS/EPA)

Бывшая претендентка на выдвижение на выборы президента США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что будет голосовать за Дональда Трампа на голосовании в ноябре. Она сделала это несмотря на то, что в течение нескольких месяцев во время предвыборной кампании "резко критиковала" своего тогдашнего оппонента, передает агентство Reuters.

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В общем, было много спекуляций по поводу того, кто получит голоса сторонников Хейли на выборах – Трамп или действующий президент-демократ Джо Байден, отмечает СМИ.

И хотя Хейли отказалась от своей кандидатуры на выдвижение в марте, ее имя осталось в бюллетенях для голосования на праймериз – и она все еще регулярно получает более 10% голосов, несмотря на то, что больше не ведет предвыборную кампанию.

Многие из этих голосов отдали республиканцы и независимые избиратели, недовольные Трампом, – и некоторые демократы начали искать их поддержки, отмечает издание.

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Агентство объясняет, что Хейли была в течение двух лет послом Соединенных Штатов в ООН, когда Трамп был на должности, и "всерьез не бросала вызов" 45-му президенту насчет выдвижения – она выиграла праймериз лишь в одном штате (Трамп победил в 11) и округе Колумбия (Там традиционно голосуют за демократов, поэтому такая победа не существенна. – Ред.).

"Но ее ожесточенные нападки на его [Трампа] характер и компетентность в последние месяцы ее кампании сделали Хейли знаменосцем уменьшающегося антитрамповского крыла Республиканской партии", – обращает внимание медиа.

22 мая Хейли заявила, что Трамп "не был совершенным в этой политике", однако Байден "стал катастрофой" – поэтому и решила голосовать за однопартийца. Она выступила в вашингтонском Институте Гудзона, консервативном аналитическом центре, – и это стало первым публичным выступлением политика с момента выхода из республиканской гонки.

Также она повторила призыв к Трампу, чтобы тот обратился к ее поклонникам и "заслужил их голоса".

Предвыборный штаб Трампа в целом отверг эти призывы, утверждая, что сторонники Хейли склонны голосовать за демократов, хотя многие из них являются зарегистрированными республиканцами, заключает СМИ.

6 марта экс-губернатор Южной Каролины Хейли официально объявила о выходе из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. Тогда она приветствовала своего главного конкурента Трампа, но не поддержала его.

Тогда же действующий президент США Байден призвал сторонников Хейли поддержать его на предстоящих выборах.

7 марта Трамп вызвал Байдена на дебаты перед ноябрьскими выборами.

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