Трамп почав ставити вимоги для дебатів: хоче, щоб Байден здав тест на наркотики

Кандидат у президенти США від республіканців звинуватив чинного президента у тому, що він виступав в Конгресі "під кайфом"

Дональд Трамп (Фото: TRACIE VAN AUKEN / EPA)

Дональд Трамп, який балотується у президенти США від Республіканської партії, хоче, щоб його суперник Джо Байден здав тест перед майбутніми дебатами. Про це він сказав на одному з заходів республіканців у Міннесоті.

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"Я вимагатиму аби він здав тест на наркотики, серйозно. Я не хочу, щоб він прийшов, як на виступ в Конгресі, під кайфом", – цитує Байдена The Hill.

Раніше цього тижня Байден і Трамп через соцмережі публічно домовилися про проведення двох президентських дебатів. Вони мають відбутися у червні та вересні на CNN та ABC. Тобто у Байдена і Трампа є трохи більше ніж місяць, перш ніж взяти участь у своїх перших дебатах.

"Вони мають бути справедливими, я вважаю, що вони мають бути справедливими", – сказав Трамп під час свого виступу.

У 2020 році Трамп також закликав Байдена здати тест на наркотики перед дебатами. Тоді відбулося два раунди дебатів – 29 вересня та 22 жовтня 2020 року.