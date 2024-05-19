Трамп почав ставити вимоги для дебатів: хоче, щоб Байден здав тест на наркотики
Дональд Трамп, який балотується у президенти США від Республіканської партії, хоче, щоб його суперник Джо Байден здав тест перед майбутніми дебатами. Про це він сказав на одному з заходів республіканців у Міннесоті.
"Я вимагатиму аби він здав тест на наркотики, серйозно. Я не хочу, щоб він прийшов, як на виступ в Конгресі, під кайфом", – цитує Байдена The Hill.
Раніше цього тижня Байден і Трамп через соцмережі публічно домовилися про проведення двох президентських дебатів. Вони мають відбутися у червні та вересні на CNN та ABC. Тобто у Байдена і Трампа є трохи більше ніж місяць, перш ніж взяти участь у своїх перших дебатах.
"Вони мають бути справедливими, я вважаю, що вони мають бути справедливими", – сказав Трамп під час свого виступу.
У 2020 році Трамп також закликав Байдена здати тест на наркотики перед дебатами. Тоді відбулося два раунди дебатів – 29 вересня та 22 жовтня 2020 року.
- 3 квітня 2019 року тоді ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав п'ятого президента Петра Порошенка здати тест на наркотики перед дебатами на стадіоні. Тоді Порошенко здав тест у медпункті на НСК Олімпійському у Києві, а Зеленський зробив це у приватній лабораторії. Результати тестів так ніколи й не оприлюднювалися.